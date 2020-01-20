У воронежского концерна «Созвездие» - новый генеральный директор

20 Янв. 2020 2020-01-20T19:11:26+03:00

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На Совете директоров концерна «Созвездие» избрали временного генерального директора предприятия. Им стал Михаил Артемов. Михаил Леонидович работает в «Созвездии» с 1985 года Тогда предприятие еще называлось НИИ связи. Начинал карьерный путь инженером, а в последнее время трудился на посту заместителя генерального директора по научной деятельности.

Артемов возглавляет научную школу АО «Концерн «Созвездие» по созданию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Кроме того, он - главный конструктор и председатель совета главных конструкторов по направлению создания техники РЭБ с системами управления войсками (силами) противника. В этом процессе участвуют 17 предприятий России.

Михаил Артемов – доктор технических наук, доцент. Михаилу Леонидовичу принадлежат 23 – патента на изобретения.

Напомним, концерн «Созвездие» занимается разработкой и производством высокотехнологичных интеллектуальных систем управления и связи, радиоэлектронной борьбы и специальной техники для армии. За что и попал под санкции США. Американцы запретили своим компаниям заключать с «Созвездием» «существенные сделки».

ИСТОЧНИК KP.RU