2020-01-20T18:29:09+03:00
Общество

Под Воронежем собираются построить новый детсад и стадион

Об этих планах рассказал и.о. главы Нижнедевицкого района
Юрий КОЗЛОВ
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От должности Владимира Просветова в скором времени, видимо, отбросят приставку и.о.От должности Владимира Просветова в скором времени, видимо, отбросят приставку и.о.Фото: с портала правительства Воронежской области.
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В понедельник, 20 января, губернатор Александр Гусев встретился с и.о. главы Нижнедевицкого района Владимиром Просветовым.

Руководитель района рассказал о планах на ближайшие два года. В этот временной промежуток собираются начать строительство детсада на 95 мест в поселке Курбатово (там еще и завершат капремонт Дома культуры), а также стадиона в селе Нижнедевицк. Владимир Просветов также привел данные урожайности зерновых – Нижнедевицкий район по этому показателю занял первое место в области (53,2 центнера с гектара). Да ипо подсолнечнику результаты неплохие. Здесь у района десятое место в регионе (31,3 центнера с гектара).

Просветов заявил, что собирается избираться на новый срок. Губернатор решение поддержал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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