2020-01-20T18:29:35+03:00
Происшествия

Воронежцев призывают сообщать в полицию о пешеходах, идущих по обочинам дорог

По идее, к ним потом должны подъехать сотрудники ГИБДД и попросить отойти, чтобы не рисковать жизнью
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полицейские в Воронежской области призывают сообщать о пешеходах, идущих по обочинам дорог. Делать это, как утверждают стражи порядка, нужно для их же блага, особенно вечером и ночью – у большинства в одежде, как правило, нет светоотражающих элементов. А значит, резко возрастает вероятность стать жертвой ДТП. Звонить предлагают в дежурную часть Госавтоинспекции Воронежской области по телефонам: 269-61-02 или 112. В полиции сообщили, что инспекторы ГИБДД будут выезжать на указанные места дорог и убедят пешеходов уйти с обочины.

К примеру, 17 января в 00.30 на 672 километре трассы «Дон» в Павловском районе 46-летний водитель «Фольксвагена-Шархан» сбил насмерть 37-летнего жителя Павловска. Пешеход шел через дорогу с четырьмя полосами движения, хотя в зоне видимости был надземный переход. Мужчина погиб.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже на праздниках иллюминация появится еще на пяти улицах
У воронежского концерна «Созвездие» - новый генеральный директор
Под Воронежем собираются построить новый детсад и стадион
Воронежцев призывают сообщать в полицию о пешеходах, идущих по обочинам дорог
В Воронеже с бывшего заведующего отделением больницы № 1 взыщут 6 миллионов рублей
В Воронежской области обход Боброва могут сдать досрочно
На месте воронежского яблоневого сада уже в этом году начнут строить поликлинику
В воронежской «Квадре» рассказали, из-за чего могли возрасти счета за отопление
Воронежца обманули при покупке игровой приставки
В этом году в Воронеже потратят более миллиарда на ремонт дорог
В Воронеже мост на улице Ленина будут ремонтировать после виадука на 9 Января
Директора воронежской УК будут судить за обман на 46 миллионов рублей
Со льда воронежского водохранилища спасли троих детей
В Воронеже продавщицу ограбил и зверски избил уроженец Средней Азии
В «красивый» четверг в Воронежской области поженятся 87 пар
Воронежская вакансия возглавила ТОП-5 самых необычных в России
Воронежцам споет Артур Пирожков
Федеральный законопроект заставит воронежцев платить за парковку