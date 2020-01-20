Воронежцев призывают сообщать в полицию о пешеходах, идущих по обочинам дорог

20 Янв. 2020 2020-01-20T18:29:35+03:00

По идее, к ним потом должны подъехать сотрудники ГИБДД и попросить отойти, чтобы не рисковать жизнью

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Полицейские в Воронежской области призывают сообщать о пешеходах, идущих по обочинам дорог. Делать это, как утверждают стражи порядка, нужно для их же блага, особенно вечером и ночью – у большинства в одежде, как правило, нет светоотражающих элементов. А значит, резко возрастает вероятность стать жертвой ДТП. Звонить предлагают в дежурную часть Госавтоинспекции Воронежской области по телефонам: 269-61-02 или 112. В полиции сообщили, что инспекторы ГИБДД будут выезжать на указанные места дорог и убедят пешеходов уйти с обочины.

К примеру, 17 января в 00.30 на 672 километре трассы «Дон» в Павловском районе 46-летний водитель «Фольксвагена-Шархан» сбил насмерть 37-летнего жителя Павловска. Пешеход шел через дорогу с четырьмя полосами движения, хотя в зоне видимости был надземный переход. Мужчина погиб.

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ИСТОЧНИК KP.RU