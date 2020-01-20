В этом году в Воронеже потратят более миллиарда на ремонт дорог

20 Янв. 2020 2020-01-20T15:42:31+03:00

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Сегодня на планерке в правительстве области мэр Воронежа Вадим Кстенин отчитался о ремонте дорог за прошлый год и рассказал о планах на текущий. По словам градоначальника, в 2019-м в городе привели в порядок 32 км дорог. Сейчас завершается разработка проектно-сметных документаций на строительство дороги-дублера Московского проспекта, дороги по улице Острогожской и дороги от улицы Шишкова до Тирирязева.

- На этот год Воронеж получит более одного миллиарда рублей. Из них 500 миллионов планируется потратить на ремонт 19 дорог протяженностью 32 км. Также будут проведены мероприятия по ликвидации участков концентрации ДТП. 640 миллионов будет направлено на продолжение реконструкции путепроводов на улицах 9 Января, Ленина и капитальный ремонт моста через водосброс водохранилища. Кроме того, на 31 улице города отремонтируют тротуары и обустроят их пандусами.

Помимо этого, мэр рассказал, что на улице Богатырская (если государство выделит субсидию) построят дорогу.

ИСТОЧНИК KP.RU