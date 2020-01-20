В «красивый» четверг в Воронежской области поженятся 87 пар

20 Янв. 2020 2020-01-20T15:32:07+03:00

А в День всех влюбленных отношения зарегистрируют - 69

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В «красивый» четверг - 20.02.20 - запланировано 87 свадеб: 35 регистраций в области и 52 – в Воронеже. Об этом сообщили в региональном управлении ЗАГС. Большинство из них (51 регистрация) пройдет во Дворце бракосочетания. Торжественную церемонию здесь выбрала только 21 пара. Неделей раньше, 7 февраля, вступить в брак планируют 35 пар.

69 пар Воронежской области решили пожениться 14 февраля. 52 свадьбы пройдет в Воронеже и 17 - в районах области. Большинство пар решили пожениться в неторжественной обстановке – 62. Под звуки Марша Мендельсона пройдут семь новых семей.

В Воронеже больше всего желающих вступить в брак в Коминтерновском районе – 16 пар, во Дворец бракосочетания придут 11, в отдел ЗАГС Советского района – 12, в Железнодорожном районе – шесть пар, в Левобережном – семь.

Для сравнения: в 2015 году 14 февраля зарегистрировано 259 браков (это была суббота). В 201-м поженились 25 пар (вторник), в 2018 году - 62 (среда), в 2019-м - 51 (четверг).

ИСТОЧНИК KP.RU