Воронежская вакансия возглавила ТОП-5 самых необычных в России

20 Янв. 2020 2020-01-20T14:04:50+03:00

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Эксперты сервиса «Авито Работа» составили рейтинг самых необычных вакансий в России. И самой экстравагантной среди них оказалась воронежская.

Кукольному театру «Сказочный город» (улица Переверткина, 1/4) требуется актер-водитель. Он должен будет развозить труппу по гастролям, а потом сразу переквалифицироваться в лицедея и играть в спектаклях в детсадах и школах. Соискателям обещают, с одной стороны недельные командировки, с другой – высокую зарплату – 70 тысяч рублей.

Далеко не такую занимательную работу, но с той же зарплатой предлагают в Волгограде. Эта вакансия идет на втором месте. Местным жителям предлагают съездить на вахту в Москву, чтобы потрудиться упаковщиком шампуней. Впрочем, там оплата идет с учетом смен. Чтобы получить даже не 70, а 75 тысяч, нужно их оттрубить аж 60. Шампунь снится будет…

То ли дело билетер в бане. Эта калужская вакансия замыкает тройку. Билетеру обещают 1000 рублей за смену. Взамен ожидают от соискателя порядочность, честность, ответственность, коммуникабельность и умение находить компромиссы в сложных ситуациях. Возможна частичная занятость.

На четвертом месте столичная вакансия мастера по склейке коробок. Требования: усидчивость, оперативность и желание работать руками. Зарплата сдельная, от 45 тысяч рублей.

И замыкает пятерку вакансия переводчика таджикского языка для работы на судебных заседаниях в следственных органах и районных судах Москвы. Обещают зарплату в 50 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU