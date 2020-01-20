В Воронеже губернатору представили нового главу регионального управления Росздравнадзора

20 Янв. 2020 2020-01-20T13:51:33+03:00

Три Александра - Гусев, Солодов и Юшков обстоятельно побеседовали перед планеркой. Фото: с портала правительства Воронежской области.

Им стал теперь уже бывший руководитель городской поликлиники № 7 Александр Юшков [фото]

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В понедельник, 20 января, перед оперативным совещанием в правительстве области, губернатору Александру Гусеву представили нового главу регионального управления Росздравнадзора Александра Юшкова. Приказ о его назначении был подписан еще 15 января. С новым начальником познакомился и главный федеральный инспектор по Воронежской области Александр Солодов.

На встрече обсуждали строительство, капремонт и реконструкции фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), районных больниц и поликлиник, их оснащение современным медицинским оборудованием.

Юшков хорошо знает ситуацию в здравоохранение. С 2015 по 2019 годы он возглавлял «Санаторий Кавказ» в городе Железноводск Ставропольского края, а с августа прошлого года – воронежскую городскую поликлинику № 7.

Напомним, что пост главы регионального управления Росздравнадзора стал вакантным после того, как его прежний начальник Владимир Щербаков в начале октября 2019 года перешел на работу в правительство Воронежской области. Он стал заместителем руководителя аппарата правительства.

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ИСТОЧНИК KP.RU