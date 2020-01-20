Банда подростков нападала на прохожих в Воронеже

20 Янв. 2020 2020-01-20T12:25:25+03:00

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Группа беспринципных подростков буйствовала в Воронеже. Двое парней 17 и 19 лет, а также 15-летняя девушка обвиняются в двух разбоях. Старшему предстоит ответить еще и за вовлечение несовершеннолетних в преступления.

В марте прошлого года двое парней напали на прохожего на улице 9 Января. 34-летнего мужчину ударили кастетом по голове, повалили на землю, избили. Забрали недорогой телефон и убежали.

А в октябре 19-летний вместе с 15-летней заманили в квартиру мужчину. Разыграли сценку. Девушка стала провоцировать конфликт с гостем, ударила его по лицу, а потом позвала друга: якобы ее оскорбили. Тот выхватил нож и поднес его к уху мужчины. Потребовал выдать все ценное. Гость отдал телефон и банковскую карту. Позже ему удалось уйти.

- Следствием собрана исчерпывающая доказательственная база. Обвинительное заключение утверждено прокурором, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказали в региональном следственном управлении СК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU