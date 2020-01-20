На воронежской площади Ленина разбирают праздничные инсталляции
Сегодня, 20 января, на площади Ленина начался демонтаж праздничных инсталляций. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Сейчас разбирают конструкцию "2020". Все инсталляции обещают отправить на хранение.
- Те элементы, которые были повреждены (солдатики, лошадки) будут восстановлены подрядной организацией и переданы администрации в надлежащем виде, - комментируют в мэрии. - Живые хвойные деревья будут переработаны.
Как только закончится демонтаж конструкций, начнется разбор праздничной ели. Работы продлятся до 14 дней. Основная их часть будет завершена уже на этой неделе.
ИСТОЧНИК KP.RU