На воронежской площади Ленина разбирают праздничные инсталляции

20 Янв. 2020 2020-01-20T12:01:04+03:00

Не все бойцы пережили праздники в нормальном виде. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

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Сегодня, 20 января, на площади Ленина начался демонтаж праздничных инсталляций. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Сейчас разбирают конструкцию "2020". Все инсталляции обещают отправить на хранение.

- Те элементы, которые были повреждены (солдатики, лошадки) будут восстановлены подрядной организацией и переданы администрации в надлежащем виде, - комментируют в мэрии. - Живые хвойные деревья будут переработаны.

Как только закончится демонтаж конструкций, начнется разбор праздничной ели. Работы продлятся до 14 дней. Основная их часть будет завершена уже на этой неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU