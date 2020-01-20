Житель Воронежской области попытался подкупить полицейского за 20 тысяч рублей

20 Янв. 2020 2020-01-20T11:41:48+03:00

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В декабре прошлого года бутурлиновские инспекторы ГИБДД остановили подозрительный автомобиль. Выяснилось, что водитель пьян. Когда 39-летнего мужчину доставили в отдел полиции, он несколько протрезвел, оценил свое положение и достал откуда-то 20 тысяч рублей. Деньги предложил полицейскому: "Отпустите меня, пожалуйста".

Тот отказался от взятки и сообщил о предложении начальству. Теперь у 39-летнего мужчины появились новые проблемы с законом: его будут судить за покушение на дачу взятки. Как рассказали в следственном управлении СК по Воронежской области, проведен осмотр места происшествия, опрошены свидетели.

ИСТОЧНИК KP.RU