2020-01-20T10:10:36+03:00
Происшествия

В Воронежской области иномарка сбила двух женщин, переходивших дорогу не по «зебре»

Пострадавших доставили в больницу
Анна ГРЕБЕНКИНА
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ДТП случилось 19 января около половины десятого вечера в рабочем поселке Хохольский на улице Карла Маркса. По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля «Киа Сид» сбил двух женщин - 36 и 43 лет. Они переходили проезжую часть в неположенном месте.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, в результате аварии пешеходы получили телесные повреждения. Их доставили в больницу.

Всего за сутки в регионе зарегистрировали 66 ДТП, из них в областном центре – 46, на федеральных трассах – 1, в районах области – 19. В пяти авариях травмы различной степени тяжести получили семь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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