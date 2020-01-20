Воронежский виадук скоро лишится четвертого пролета из семи

20 Янв. 2020 2020-01-20T09:49:29+03:00

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На закрытом воронежском виадуке начался демонтаж очередного пролета. Всего их семь. Тот, который начали демонтировать, уже четвертый по счету. На данный момент разобраны три балки пролетных строений. Их дробят на месте и вывозят. Как сообщают в пресс-службе городской администрации, на площадку продолжают поступать новые балки. Их на месте уже 74.

Добавим, что жители улицы Питомник опасаются разрушения дома, который находится буквально в ста метрах от виадука. Напомним, реконструкция путепровода обойдётся в 710,6 млн рублей. Движение по новому мосту планируют открыть к 1 июня. О подробных маршрутах объезда читайте в материале "КП".

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ИСТОЧНИК KP.RU