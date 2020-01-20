Воронежский виадук скоро лишится четвертого пролета из семи
На закрытом воронежском виадуке начался демонтаж очередного пролета. Всего их семь. Тот, который начали демонтировать, уже четвертый по счету. На данный момент разобраны три балки пролетных строений. Их дробят на месте и вывозят. Как сообщают в пресс-службе городской администрации, на площадку продолжают поступать новые балки. Их на месте уже 74.
Добавим, что жители улицы Питомник опасаются разрушения дома, который находится буквально в ста метрах от виадука. Напомним, реконструкция путепровода обойдётся в 710,6 млн рублей. Движение по новому мосту планируют открыть к 1 июня. О подробных маршрутах объезда читайте в материале "КП".
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ИСТОЧНИК KP.RU