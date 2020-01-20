На газонах воронежских стадионов сэкономят 330 тысяч рублей
Подвели итоги тендера, победителем которого стал астраханский предприниматель
Подрядчику предстоит поддерживать покрытие в достойном виде.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В мэрии Воронежа объявили итоги тендера на уход за полями стадионов "Чайка" и "Локомотив". Согласно условиям конкурса, подрядчику нужно будет в течение восьми месяцев убирать с них мусор, приводить в порядок натуральный газон, обрабатывать специальными веществами и убирать сорняки.
Начальная цена контракта составляла 3,6 миллиона рублей. Наиболее выгодное предложение среди четырех участников сделал астраханский предприниматель Роман Кузнев. Он взялся выполнить всю работу за 3,27 миллиона рублей. Таким образом, удалось сэкономить примерно 330 тысяч.
ИСТОЧНИК KP.RU