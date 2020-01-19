В Воронеже четыре дня ищут 70-летнего пенсионера в черном

19 Янв. 2020 2020-01-19T20:03:03+03:00

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Полицейские и поисковики распространили в интернете ориентировку на без вести пропавшего 70-летнего Михаила Дмитриева. Мужчина не выходит на связь с 15 января.

Приметы пропавшего пенсионера: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, седые волосы и голубые глаза. В день пропажи Михаил был в куртке, брюках, ботинках и вязаной шапке — всё черного цвета.

К сожалению, единственная фотография пропавшего пенсионера – очень старая. На ней мужчина еще молод.

Если вы знаете, где находится Михаил, сообщите по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU