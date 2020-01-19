2020-01-19T16:18:06+03:00
Происшествия

Воронежец заплатит 100 тысяч за то, что протащил на своем автомобиле полицейского

Инспектор получил ранения
Елена ФЕДЯШЕВА
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Нарушитель отказался покинуть машину и попытался скрытьсяНарушитель отказался покинуть машину и попытался скрытьсяФото: из архива «КП»
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Суд признал 34-летнего воронежца виновным в применении насилия в отношении полицейского. Следствие установило, что мужчина ночью 30 мая 2019 года отказался предъявить сотруднику ДПС права на управление транспортным средством: полицейский заподозрил, что водитель нетрезв. Инцидент произошел около дома на улице Владимира Невского. Нарушитель сказал, что прав у него нет, и отказался покинуть салон своего автомобиля «Дэу Нексия». Тогда инспектор просунул руку в открытое окно, чтобы открыть дверь. В этот момент нарушитель резко нажал педаль газа и сорвался с места, увлекая за собой сотрудника полиции. В результате последний получил телесные повреждения.

Вину местного жителя подтвердили протоколы осмотров, показания потерпевшего и свидетелей, в том числе очевидцев преступлений. Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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