Воронежцам обещают снежно-дождливую неделю

19 Янв. 2020 2020-01-19T19:27:46+03:00

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Синоптики прогнозируют воронежцам сырую погоду на рабочей неделе. С 20 по 23 января каждый день будут идти осадки – дождь со снегом. При этом, как и раньше, столбик термометра будет колебаться около нуля, то в сторону плюса, то в сторону минуса. Это надо учитывать как пешеходам, выбирая обувь, так и водителям, выбирая безопасный стиль вождения. Неприятных ощущений промозглости добавит резкий ветер с порывами до 13-15 метров в секунду.

После прохождения циклона, 23 января, погода переменится в сторону прояснения и похолодания. В ночь на четверг и пятницу резко заморозит до -9. В выходные мороз немного отступит.

ИСТОЧНИК KP.RU