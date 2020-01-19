2020-01-19T12:45:52+03:00
Происшествия

Ночью в Воронеже «Лада» влетела под грузовик, «прихватив» еще и «Форд»

Водитель и пассажирка – в больнице
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
скрин страницы сообщества "Типичный Воронеж" соцсети "Вконтакте"скрин страницы сообщества "Типичный Воронеж" соцсети "Вконтакте"
Изменить размер текста:

Серьезное ДТП произошло в Воронеже на перекрестке улиц 45-ой Стрелковой дивизии и Антонова-Овсеенко в ночь на 19 января. По словам очевидцев, ехавшая на бешеной скорости «Лада» 14-ой модели влетела под кузов грузового «Форда», зацепив при этом «Форд-Фокус» . У отечественной легковушки от удара сплющило капот до лобового стекла. В результате аварии серьезные ранения получили водитель и девушка-пассажир из Лады. Их забрала скорая помощь. Водители и пассажиры двух других участников аварии не пострадали.

Как говорят очевидцы аварии, водитель «Лады» был пьян. Кроме того, после дневной оттепели, в ночь на 19 января в городе подморозило и дороги стали скользкими.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В крещенскую прорубь окунулись 18 тысяч жителей Воронежской области
Ночью в Воронеже «Лада» влетела под грузовик, «прихватив» еще и «Форд»
В райцентре Воронежской области опрокинулась «Мазда»
В Воронеже по требованию жилинспекции в одном доме заменили окна, а в другом – отремонтировали козырьки
В Воронеже за год подорожали земельные участки под ИЖС
В Воронежском заповеднике пересчитают оленей, волков, горностаев и прочих животных
В карьере в Воронежской области путевая машина насмерть задавила монтера
Воронежский «Буран» уступил в гостях «Ладе» из Тольятти
В новогодние праздники воронежец угодил фейерверком себе в глаз
В Воронежской области жена воткнула нож в живот мужу
Воронежский «Факел» проведет контрольную игру с командой из Боснии и Герцеговины
В Нововоронеже домушник попытался забраться в квартиру, хотя хозяева были дома
Вопрос о застройке территории яблоневого сада отложили до утверждения генплана Воронежа
Воронежцу грозит шесть лет тюрьмы за то, что он подобрал чужую банковскую карту
В Воронеже УФАС посчитало оскорбительной «похмельную» рекламу ресторана
В Воронеже после несчастного случая с рабочим «забраковали» старый кран
Экс-губернатора Воронежской области Алексея Гордеева хотят оставить в новом правительстве
Мошенник продал воронежцу 500 пачек сигарет, но ничего не выслал
Прокуратура назвала самый криминальный район Воронежа
Воронежский водитель «Ленд Крузера» накопил штрафов на 70 тысяч рублей
На воронежской трассе водитель грузовика насмерть сбил пенсионера
В Воронежской области из-за антисанитарии закрыли цех по производству растительного масла