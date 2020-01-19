Ночью в Воронеже «Лада» влетела под грузовик, «прихватив» еще и «Форд»
Серьезное ДТП произошло в Воронеже на перекрестке улиц 45-ой Стрелковой дивизии и Антонова-Овсеенко в ночь на 19 января. По словам очевидцев, ехавшая на бешеной скорости «Лада» 14-ой модели влетела под кузов грузового «Форда», зацепив при этом «Форд-Фокус» . У отечественной легковушки от удара сплющило капот до лобового стекла. В результате аварии серьезные ранения получили водитель и девушка-пассажир из Лады. Их забрала скорая помощь. Водители и пассажиры двух других участников аварии не пострадали.
Как говорят очевидцы аварии, водитель «Лады» был пьян. Кроме того, после дневной оттепели, в ночь на 19 января в городе подморозило и дороги стали скользкими.
ИСТОЧНИК KP.RU