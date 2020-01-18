В Воронеже за год подорожали земельные участки под ИЖС

18 Янв. 2020 2020-01-18T22:57:04+03:00

Если в конце 2018-го за сотку нужно было заплатить 45 833 рубля за сотку - то через двенадцать месяцев - 48 333 рубля. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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Специалисты портала недвижимости Domofond.ru изучили динамику цен на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство в России. За основу брался период с декабря 2018-го по декабрь 2019 года. Больше других потеряли в цене земли под ИЖС - 7,7%. Их стоимость по стране упала с 43 343 до 40 000 рублей за сотку.

Так, Воронеж и в целом наша область занимают 31 место в рейтинге цен на участки под ИЖС. За год стоимость выросла на 5,5%. Если в конце 2018-го за сотку нужно было заплатить 45 833 рубля за сотку - то через двенадцать месяцев - 48 333 рубля.

Для сравнения сильнее всего собственные участки подорожали во Владивостоке - до 236 842 рублей за сотку. Рост цен за го - 58%.

ИСТОЧНИК KP.RU