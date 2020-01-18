2020-01-18T22:30:56+03:00
Общество

В Воронежском заповеднике пересчитают оленей, волков, горностаев и прочих животных

Работы будут проходить два дня подряд
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Точные количественные данные способствуют правильной организации природоохранных мероприятийТочные количественные данные способствуют правильной организации природоохранных мероприятийФото: c cайта Воронежского заповедника.
Изменить размер текста:

Подготовка зимнего маршрутного учета животных стала одной из основных тем планового собрания сотрудников отдела охраны Воронежского заповедника, прошедшего 16 января.

Это позволит получить данные о численности и территориальном распределении, например, копытных: оленей, лосей, кабанов и косуль. Также будут учтены хищники: лисицы, волки, куницы, ласки, выдры и горностаи. И других млекопитающие: белки или зайцы.

Маршрутный учет проводится раз в году два дня подряд при подходящих погодных условиях. Важно, чтобы инспекторы проходили по утвержденным маршрутам. По территории заповедника проходит 14 таких учетных маршрутов общей протяженностью 122 км. По территории заказника - 12 маршрутов протяженностью 90 км.

- Точные количественные данные способствуют правильной организации природоохранных мероприятий на подведомственных территориях – в заповеднике и заказнике федерального значения «Воронежский». Данные по итогам ЗМУ вносятся в Летопись природы, для получения достоверных данных и качественного ведения научной работы важно, чтобы наблюдения велись непрерывно, - отметили в Воронежском государственном природном биосферном заповеднике имени В. М. Пескова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже за год подорожали земельные участки под ИЖС
В Воронежском заповеднике пересчитают оленей, волков, горностаев и прочих животных
В карьере в Воронежской области путевая машина насмерть задавила монтера
Воронежский «Буран» уступил в гостях «Ладе» из Тольятти
В новогодние праздники воронежец угодил фейерверком себе в глаз
В Воронежской области жена воткнула нож в живот мужу
Воронежский «Факел» проведет контрольную игру с командой из Боснии и Герцеговины
В Нововоронеже домушник попытался забраться в квартиру, хотя хозяева были дома
Вопрос о застройке территории яблоневого сада отложили до утверждения генплана Воронежа
Воронежцу грозит шесть лет тюрьмы за то, что он подобрал чужую банковскую карту
В Воронеже УФАС посчитало оскорбительной «похмельную» рекламу ресторана
В Воронеже после несчастного случая с рабочим «забраковали» старый кран
Экс-губернатора Воронежской области Алексея Гордеева хотят оставить в новом правительстве
Мошенник продал воронежцу 500 пачек сигарет, но ничего не выслал
Прокуратура назвала самый криминальный район Воронежа
Воронежский водитель «Ленд Крузера» накопил штрафов на 70 тысяч рублей
На воронежской трассе водитель грузовика насмерть сбил пенсионера
В Воронежской области из-за антисанитарии закрыли цех по производству растительного масла