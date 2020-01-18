В Воронежском заповеднике пересчитают оленей, волков, горностаев и прочих животных

18 Янв. 2020 2020-01-18T22:30:56+03:00

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Подготовка зимнего маршрутного учета животных стала одной из основных тем планового собрания сотрудников отдела охраны Воронежского заповедника, прошедшего 16 января.

Это позволит получить данные о численности и территориальном распределении, например, копытных: оленей, лосей, кабанов и косуль. Также будут учтены хищники: лисицы, волки, куницы, ласки, выдры и горностаи. И других млекопитающие: белки или зайцы.

Маршрутный учет проводится раз в году два дня подряд при подходящих погодных условиях. Важно, чтобы инспекторы проходили по утвержденным маршрутам. По территории заповедника проходит 14 таких учетных маршрутов общей протяженностью 122 км. По территории заказника - 12 маршрутов протяженностью 90 км.

- Точные количественные данные способствуют правильной организации природоохранных мероприятий на подведомственных территориях – в заповеднике и заказнике федерального значения «Воронежский». Данные по итогам ЗМУ вносятся в Летопись природы, для получения достоверных данных и качественного ведения научной работы важно, чтобы наблюдения велись непрерывно, - отметили в Воронежском государственном природном биосферном заповеднике имени В. М. Пескова.

ИСТОЧНИК KP.RU