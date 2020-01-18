В карьере в Воронежской области путевая машина насмерть задавила монтера
15 января комиссия, созданная по приказу Верхне-Донского управления Ростехнадзора, закончила расследование несчастного случая, произошедшего в карьере АО «Павловск Неруд».
Путевая ремонтная машина МСШУ-4, которая движется по железной дороге, наехала на местного рабочего. В итоге монтер пути получил травмы несовместимые с жизнью. Материалы расследования несчастного случая переданы в прокуратуру Павловского района.
Комиссия Ростехнадзора установила, что основной причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация работ. Так, погибший монтер был на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. В то же время машинист не убедился в том, что путь свободен и на рельсах нет людей.
ИСТОЧНИК KP.RU