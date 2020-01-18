2020-01-18T20:36:38+03:00
Спорт

Воронежский «Буран» уступил в гостях «Ладе» из Тольятти

Наши хоккеисты смогли отметиться только одной шайбой
Олег ИВАНОВ
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18 января воронежский хоккейный клуб «Буран» гостил в Тольятти, где встречался с местной «Ладой». На стадион пришло 5712 зрителей. Для местных болельщиков игра получилась удачной: хозяева площадки методично забросили три шайбы в ворота «ураганных». В составе гостей смог отличиться только Чиглинцев. Итоговый счет 3:1 в пользу тольяттинцев.

- Поздравляю «Ладу» с победой, Владимира Николаевича – с удачным дебютом. После провальной игры в Самаре, вчера провели серьезный разговор с ребятами, и очень доволен тем, как они отреагировали на него. Ребята хорошо двигались, работали… В хоккее есть известное правило: «Не забиваешь ты – забьют тебе», - подчеркнул Михаил Бирюков, и.о. главного тренера «Бурана».

ИСТОЧНИК KP.RU

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