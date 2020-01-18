Вопрос о застройке территории яблоневого сада отложили до утверждения генплана Воронежа
Администрация Воронежа в одностороннем порядке отказалась от проектирования ООО «Зенит» жилого квартала на территории яблоневого сада. Напомним, за данный проект челябинской организации планировали перечислить 1 миллион 980 тысяч рублей.
Однако в конце 2019 года в департаменте архитектуры и градостроительства Воронежской области ответили на обращения жителей ЖК «Московский квартал» и отметили, что по результатам предварительного анализа представленной документации установлено, что работа выполнена с большим объемом замечаний без необходимой детализации.
18 января известный воронежский общественник Константин Квасов подтвердил, что вопрос о будущем оставшейся части яблоневого сада отложен до утверждения генерального плана города. Кстати, его публичное обсуждение запланировано на март 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU