В Воронеже УФАС посчитало оскорбительной «похмельную» рекламу ресторана

18 Янв. 2020 2020-01-18T15:37:30+03:00

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На улице Комиссаржевская, рядом с кинотеатром «Юность», не так давно появилась реклама ресторана «TWENTY» с такими словами: «Похмельное меню. Я не дам тебе сдохнуть! Весь январь».

На столь резкое обращение к воронежцам с рекламного щита обратили внимание в УФАС по Воронежской области. 17 января было возбуждено дело по признакам нарушения части 6 статьи 5 закона «О рекламе».

Антимонопольщики уверены, что это непристойное выражение по отношению к человеку. Оно может оскорбить окружающих и противоречит сложившимся в обществе правилам поведения.

- Употребление в данном контексте словосочетания «похмельное меню» создает впечатление, что все люди страдают алкоголизмом и, как следствие, испытывают похмельный синдром, что является оскорблением для людей, ведущих здоровый образ жизни, - уточнили в региональном УФАС.

Дело назначено к рассмотрению на 30 января.

ИСТОЧНИК KP.RU