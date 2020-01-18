2020-01-18T12:22:33+03:00
Общество

Воронежский водитель «Ленд Крузера» накопил штрафов на 70 тысяч рублей

При этом оплачивать их он почему-то не спешил, впрочем точно также мужчина относился и к налогам
Олег ИВАНОВ
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52-летний житель села Новая Усмань накопил задолженность перед государством - более 126 тысяч рублей. Водитель не раз нарушал правила дорожного движения на своем автомобиле «Тойота Ленд Крузер». Однако платить отказывался. Мужчина просто скрывался от судебных приставов. Да и о налогах он почему-то был склонен «забывать».

В итоге был установлен запрет на регистрационные действия: то есть должник, например, никак не мог продать свою иномарку 2011 года выпуска. Но и это не сильно повлияло на мужчину.

Однако на днях сотрудники ГИБДД остановили тот самый автомобиль «Тойота Ленд Крузер» в районе улицы Димитрова. В отношении должника было составлено несколько протоколов об административном нарушении. Напомним, что злостных должников могут, например, отправить на обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Приставы арестовали внедорожник «Тойота» и вручили требование о погашении задолженности. Только по постановлениям органов ГИБДД мужчине нужно было оплатить штрафы на 70 тысяч рублей.

Арестованный автомобиль передали на ответственное хранение должнику. При этом его предупредили уже об уголовной ответственности (ст. 312 УК РФ), если с машиной что-то «внезапно» случится.

Тут же выяснилось, что у должника достаточно средств, чтобы погасить долги по штрафам. Вот только у мужчины осталась еще и обязательства по налогам - на сумму 56 тысяч рублей. Поэтому ареста с принадлежащего ему автомобиля не снимут до полного погашения задолженности перед государством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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