2020-01-18T11:25:26+03:00
Происшествия

На воронежской трассе водитель грузовика насмерть сбил пенсионера

Пожилой мужчина пытался перебежать дорогу в неположенном месте
Олег ИВАНОВ
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17 января примерно в 12.50 водитель автомобиля «КамАЗ» сбил пешехода в Воронежской области. ДТП случилось на 726 км автодороги М-4 «Дон».

За рулем фуры сидел 43-летний житель Кировской области. Он ехал из Москвы в направлении Ростова-на-Дону.

Вероятно, мужчина не заметил пенсионера, переходившего проезжую часть в запрещенном месте. В итоге водитель грузовика допустил наезд на пешехода, 62-летнего жителя села Филоново.

- В результате ДТП пешеход скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Проводится проверка, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Всего в Воронежской области за прошедшие сутки зарегистрировано 162 ДТП, из них в областном центре – 133, на федеральных трассах – 5, в районах области – 24. В 8 ДТП травмы различной степени тяжести получили 6 человек, 2 человека погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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