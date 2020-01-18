В Воронежской области из-за антисанитарии закрыли цех по производству растительного масла
Суд признал ООО «Пищекомбинат Бобровский» виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Воронежской области. Напомним, это предприятие специализируется на выпуске разливного подсолнечного масла.
По версии суда, в цехе по производству растительного масла были допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к производству пищевой продукции. Например нерегулярно проходила уборка территории. Не было защитных сеток на светильниках в цехе, отсутствовали и бытовые помещения для работников.
- Кроме того, производственные помещения маслоцеха требуют срочного ремонта (побелка потолков, шпатлевание и окраска стен, восстановление целостности напольного покрытия). В целом, выявленные в ходе проверки надзорного ведомства признаки антисанитарии могли привести к неблагоприятным последствиям для потребителей, - констатируют в пресс-службе регионального УФССП России.
В итоге цех по производству растительного масла, (г. Бобров, ул. Комсомольская, 81) был закрыт на 60 суток. Руководителю предприятия вручили постановление о возбуждении исполнительного производства.
ИСТОЧНИК KP.RU