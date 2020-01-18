В Воронежской области из-за антисанитарии закрыли цех по производству растительного масла

18 Янв. 2020 2020-01-18T10:45:57+03:00

В течение двух месяцев руководству предприятия предстоит решить все проблемы

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Суд признал ООО «Пищекомбинат Бобровский» виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Воронежской области. Напомним, это предприятие специализируется на выпуске разливного подсолнечного масла.

По версии суда, в цехе по производству растительного масла были допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к производству пищевой продукции. Например нерегулярно проходила уборка территории. Не было защитных сеток на светильниках в цехе, отсутствовали и бытовые помещения для работников.

- Кроме того, производственные помещения маслоцеха требуют срочного ремонта (побелка потолков, шпатлевание и окраска стен, восстановление целостности напольного покрытия). В целом, выявленные в ходе проверки надзорного ведомства признаки антисанитарии могли привести к неблагоприятным последствиям для потребителей, - констатируют в пресс-службе регионального УФССП России.

В итоге цех по производству растительного масла, (г. Бобров, ул. Комсомольская, 81) был закрыт на 60 суток. Руководителю предприятия вручили постановление о возбуждении исполнительного производства.

ИСТОЧНИК KP.RU