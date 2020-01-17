Из-за реконструкции онкодиспансера в Воронеже на неделю закроют улицу

17 Янв. 2020 2020-01-17T20:36:01+03:00

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В мэрии Воронежа анонсировали перекрытие улицы Достоевского. Связано оно с работами по демонтажу зданий хирургического корпуса областного онкодиспансера. Ограничения коснутся участка улицы от Сакко и Ванцетти до набережной Массалитинова. Они вступят в силу в 9.00 20 января и закончат действие в 23.00 27 января.

Это не единственные перекрытия, которые ждут воронежцев в ближайшие дни. Так, уже на этих выходных будут ограничивать движение и парковку на нескольких улицах. Связана эта мера с празднованием Крещения и массовыми купаниями.

ИСТОЧНИК KP.RU