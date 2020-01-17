2020-01-17T20:24:02+03:00
Авто

В Крещенскую ночь перекроют несколько улиц Воронежа

Это коснется участков вблизи организованных купелей
Виктор ПАВЛОВ
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Фото мэрии Воронежа.Фото мэрии Воронежа.
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В мэрии Воронежа рассказали, какие улицы будут перекрыты в Крещенскую ночь.

С 19.00 18 января до окончания купания (ориентировочно - до 6.00 19 января) будет закрыто движение автомобилей на участках улицы Софьи Перовской и Петровской набережной (от ВоГРЭСовского моста до Пятницкого); Большой Стрелецкой (от Петровской набережной до Станкевича); Станкевича (от Красноармейского переулка до Свободы); Софьи Перовской (от Большой Стрелецкой до Володарского); Таранченко (от Карла Маркса до Декабристов); Декабристов (от Таранченко до Софьи Перовской); Чернышевского (от Володарского до Софьи Перовской); Орджоникидзе (от Карла Маркса до 25 Октября); 25 Октября (от Театральной до 20 лет ВЛКСМ); Красных Партизан (от Красноармейской до Большой Стрелецкой); Суворова (от 25 Января до Грибоедова); Ольховый переулок (от дома № 9а до Ленинского проспекта).

Кроме того, на тот же срок запретят парковку на Фридриха Энгельса (от дома № 14в/1 до дома №14в/2); Софьи Перовской (в районе Адмиралтейской площади); Суворова (от улицы 25 Января до улицы Грибоедова). Схему можно посмотреть по ссылке.

Напомним, в Воронеже в этом году будет пять мест для купания на Крещение: два - в Железнодорожном районе, по одному - в Ленинском, Центральном и Левобережном. Остальные, к сожалению, оборудовать не получится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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