2020-01-17T17:16:29+03:00
Общество

Владимир Нетёсов принял участие в обсуждении ключевых направлений работы «Единой России» по реализации Послания Президента

Председатель Воронежской областной Думы, член Президиума Генсовета, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Нетёсов принял участие в заседании Президиума Генерального совета «Единой России»
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Комментируя итоги заседания, Владимир Нетёсов подчеркнул, что воронежское реготделение и сторонники Партии позитивно восприняли Послание главы государства и готовы поддержать все ключевые направления, обозначенные президентом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Владимир Нетёсов принял участие в обсуждении ключевых направлений работы «Единой России» по реализации Послания Президента
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