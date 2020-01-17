2020-01-17T16:27:20+03:00
Происшествия

В Воронеже разбили автомобиль за 4 миллиона рублей

«Ауди» перевернулась при неясных обстоятельствах
Виктор ПАВЛОВ
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Фото: Аварии ДТП Воронежа.Фото: Аварии ДТП Воронежа.
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Сегодня, 17 января, примерно в 10.20 рядом с Дворцом культуры им. 50-летия Октября произошло серьезное ДТП. "Ауди А7" двигалась со стороны памятника летчикам в сторону цирка. По неясной пока причине водитель не справился с управлением, машина врезалась в дерево и перевернулась. К счастью, никто не пострадал.

Признаков опьянения у водителя не нашли. В соцсетях пишут, что другой автомобилист мог подрезать "Ауди" и скрыться. Иная гипотеза: водитель просто не рассчитал мощность и не справился с управлением после выхода из поворота. Не осталось незамеченным, что машина была без номеров.

Стоимость новой "Ауди А7" начинается от 4 миллионов 120 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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