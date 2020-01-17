2020-01-17T14:36:14+03:00
Происшествия

Воронежец избил одного собутыльника и расстрелял второго

37-летний мужчина слишком легко выходил из себя
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Место преступления. Фото СУ СКР по Воронежской области.Место преступления. Фото СУ СКР по Воронежской области.
Изменить размер текста:

Осенью прошлого года во дворе многоэтажки на улице Шишкова звенели бутылки. На скамейке выпивали трое мужчин. Увы, общение не задалось. В какой-то момент двое повздорили. 37-летний мужчина накинулся на оппонента и избил его. Тот поднялся и пошел домой. Двое продолжили пить.

Но 37-летний оставался на взводе. Когда его 36-летний собутыльник спросил, за что тот так жестоко обошелся с товарищем, мужчина снова вышел из себя. Он выхватил травматический пистолет и выстрелил знакомому в шею. Тот скончался на месте. "Стрелок" убежал.

- На предварительном следствии обвиняемый не признал вину в убийстве товарища, - комментируют в СУ СК РФ по Воронежской области. - Однако следствием собрана исчерпывающая доказательственная база. Уголовное дело об убийстве направлено в суд для рассмотрения по существу.

Мужчине грозит от 6 до 15 лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимир Нетёсов принял участие в обсуждении ключевых направлений работы «Единой России» по реализации Послания Президента
Воронежские водолазы показали, что может находиться на дне необорудованных купелей
Житель Воронежской области положил взятку в Уголовный кодекс
В Воронеже в этом году будет только пять мест для купания на Крещение
В Воронеже покончила с собой женщина, которая задушила дочь подушкой
В Воронеже разбили автомобиль за 4 миллиона рублей
В Воронежской области в двух пожарах погибли двое мужчин
В Воронеже 14 водителей наказали за нечитаемые номера
Воронежец избил одного собутыльника и расстрелял второго
Прокуратура проверит, как органы опеки работали с семьей, где мать бросила 11-месячную дочь на лестницу поезда
Жительница Воронежской области ударила сына ножом в живот, а потом вызвала скорую
В Воронеже туманные и холодные выходные сменятся оттепелью и снегопадом
Валерий Карпин и Евгений Савин раскрыли, откуда пошли все проблемы воронежского «Факела»
Задержали вымогателей, требовавших с воронежца 10 миллионов