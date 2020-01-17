Воронежец избил одного собутыльника и расстрелял второго

17 Янв. 2020 2020-01-17T14:36:14+03:00

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Осенью прошлого года во дворе многоэтажки на улице Шишкова звенели бутылки. На скамейке выпивали трое мужчин. Увы, общение не задалось. В какой-то момент двое повздорили. 37-летний мужчина накинулся на оппонента и избил его. Тот поднялся и пошел домой. Двое продолжили пить.

Но 37-летний оставался на взводе. Когда его 36-летний собутыльник спросил, за что тот так жестоко обошелся с товарищем, мужчина снова вышел из себя. Он выхватил травматический пистолет и выстрелил знакомому в шею. Тот скончался на месте. "Стрелок" убежал.

- На предварительном следствии обвиняемый не признал вину в убийстве товарища, - комментируют в СУ СК РФ по Воронежской области. - Однако следствием собрана исчерпывающая доказательственная база. Уголовное дело об убийстве направлено в суд для рассмотрения по существу.

Мужчине грозит от 6 до 15 лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU