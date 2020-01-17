2020-01-17T15:02:20+03:00
Общество

В Воронеже 14 водителей наказали за нечитаемые номера

Им выписали штрафы по 500 рублей
Елена ФЕДЯШЕВА
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Мойте руки перед едой, а номер - перед ездой!Мойте руки перед едой, а номер - перед ездой!Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В четверг, 16 января, сотрудники полиции провели на Ленинском проспекте рейд с целью выявления машин с нечитаемыми номерами, в том числе – иностранными, позволяющими водителям уходить от ответственности за нарушения правил дорожного движения, зафиксированных с помощью камер.

В ходе рейда инспекторы привлекли к ответственности 14 водителей, выписав им штраф в размере 500 рублей. С водителями еще 19 транспортных средств с иностранными номерами провели беседы, рассказав им о недопустимости нарушения правил и ответственности за несвоевременную уплату штрафов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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