Прокуратура проверит, как органы опеки работали с семьей, где мать бросила 11-месячную дочь на лестницу поезда

17 Янв. 2020 2020-01-17T14:01:20+03:00

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Прокуратура Советского района Воронежа организовала проверку органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в связи с историей, произошедшей с воронежской семьей в двухэтажном поезде. Напомним, по данным полиции на транспорте, 10 января в поезде «Симферополь-Москва» 36-летняя женщина, будучи полуголой, бросила свою 10-месячную дочь об лестницу между этажами вагона. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения. На кадрах женщина хватает младшего ребенка, проходит несколько купе, кидает малышку и возвращается обратно.

По результатам проверки сотрудники прокуратуры дадут оценку полноте и достаточности работы, проведенной учреждениями системы профилактики с указанной семьей. Если будут основания для прокурорского реагирования, то ведомство примет такое решение.

ИСТОЧНИК KP.RU