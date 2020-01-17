Валерий Карпин и Евгений Савин раскрыли, откуда пошли все проблемы воронежского «Факела»

17 Янв. 2020 2020-01-17T12:21:10+03:00

Главный тренер «Ростова» заявил, что в столице Черноземья ему платили больше, чем в «Спартаке» [видео]

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В авторской программе Евгения Савина «Красава» главный тренер «Ростова» Валерий Карпин вспомнил о времени, когда он играл в «Факеле».

- Я получал в Воронеже больше, чем в «Спартаке», - рассказал Валерий Георгиевич.

И сразу получил ответную реакцию:

- Так вот откуда все проблемы «Факела» пошли. Так и вижу заголовок: «Все деньги Карпину отдали».

- На мне они и закончились, - моментально среагировал Карпин. – В Воронеже я получал 300 рублей, а в «Спартаке» - 160. Впрочем, нельзя забывать о суточных в долларах, марках, которые нам давали, когда играли в еврокубках и на международных турнирах. За счет них в общем-то и жили.

Савин предложил Карпину выйти на первый домашний матч в какой-нибудь старой футболке.

- Без проблем, - ответил Валерий Георгиевич.

Поехали выбирать в гости к маме Карпина Светлане Анатольевне – там был богатый гардероб. После долгих разглядываний различных футболок Валерий Георгиевич выбрал желтую льняную рубашку времен, когда играл опять же за «Факел». В ней Карпин обещал провести первый домашний матч после зимней паузы - «Ростов» сразится с ЦСКА 9 марта, начало в 14.00.

Обо всем, связанном с Воронежем, Карпин и Савин говорят примерно с 38 по 45 минуты видео, размещенного ниже. Кстати, в нем, и помимо темы «Факела», есть что посмотреть.

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