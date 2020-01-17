В понедельник жители Воронежской области останутся без телевидения

17 Янв. 2020 2020-01-17T11:05:23+03:00

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Пресс-служба Воронежского ОТРПЦ предупреждает воронежцев и жителей Бобровского, Богучарского, Борисоглебского и Россошанского районов о предстоящем в понедельник, 20 января, отключении цифрового телевещания.

В Воронеже с 02 часов ночи до 11 утра будет отключено оборудование, транслирующее цифровые пакты РТРС-1 и РТРС-2, а также радио Вести ФМ. Радиоканал Радио России замолчит на период с 05:00 до 11:00, Маяк - с 06:00 до 11:00, радиоканал Мир - с 02:00 до 10:00. Аналоговые телевизионные каналы Дисней и Ю-ТВ отключат с 02 часов ночи до 08 утра. Программы остальных вещателей будут транслироваться без перерывов.

Что касается Боброва, Богучара, Борисоглебска и Россоши, то с 02:00 до 11:00 профилактика затронет первый и второй мультиплексы, время отключения Радио России - 05:00 - 11:00.

Уточнить перерывы в трансляции можно по телефону «горячей линии»: 8-800-220-20-02 (звонок по России бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU