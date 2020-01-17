В Воронежской области водитель погиб после наезда на бетонную трубу

17 Янв. 2020 2020-01-17T10:08:25+03:00

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В четверг, 16 января, на трассе «Павловск-Калач-Петропаловка-Верхний Мамон» погиб 26-летний житель Богучарского района. По предварительным данным полиции, около 20.00 молодой человек ехал по дороге на территории Верхнемамонского района на «ВАЗ 211240», но не справился с управлением. Машина съехала с асфальта и врезалась в бетонную трубу. Водитель получил несовместимые с жизнью ранения.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU