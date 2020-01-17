Ранним утром на улице Воронежа вспыхнул автобус

17 Янв. 2020 2020-01-17T09:07:26+03:00

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Утром пятницы воронежцы заметили на улице Минской обугленный ПАЗ. Он стоял на повороте на больницу «Электроника». Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области, автобус по неизвестной пока причине загорелся в 7.11 прямо на дороге. Огонь повредил моторный отсек и салон ПАЗика. К счастью, никто из людей в результате ЧП не пострадал. На месте возгорания работали восемь пожарных и две машины спецтехники.

А в ночь на 17 января в поселке Абрамовка Таловского района загорелся автомобиль «Шевроле Лачетти». Пожар возник в моторном отсеке и быстро распространился на салон. Пожарные прибыли на место ЧП в течение восьми минут и ликвидировали возгорание.

ИСТОЧНИК KP.RU