Ранним утром на улице Воронежа вспыхнул автобус
Утром пятницы воронежцы заметили на улице Минской обугленный ПАЗ. Он стоял на повороте на больницу «Электроника». Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области, автобус по неизвестной пока причине загорелся в 7.11 прямо на дороге. Огонь повредил моторный отсек и салон ПАЗика. К счастью, никто из людей в результате ЧП не пострадал. На месте возгорания работали восемь пожарных и две машины спецтехники.
А в ночь на 17 января в поселке Абрамовка Таловского района загорелся автомобиль «Шевроле Лачетти». Пожар возник в моторном отсеке и быстро распространился на салон. Пожарные прибыли на место ЧП в течение восьми минут и ликвидировали возгорание.
ИСТОЧНИК KP.RU