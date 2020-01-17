Популярность Воронежа у интуристов выросла почти в два раза

17 Янв. 2020 2020-01-17T08:26:04+03:00

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Данные о количестве туристов, посетивших наш город в ушедшем году, свидетельствуют о росте привлекательности Воронежа. Если в 2018-ом по сравнению с предыдущим годом рост иностранного туризма составил 48%, а внутреннего - 3%, то по итогам 9 месяцев 2019 года иностранцы посещали Воронеж на 86% чаще, а гостей из других регионов России стало больше на 27%.

Сегодня во всем мире перспективными направлениями становятся экологический, сельскохозяйственный, промышленный и деловой туризм. В Воронеже есть возможность развивать все эти направления.

- Наш регион является уникальным во многих отношениях, - считает Сергей Корчевников, руководитель департамента предпринимательства и бизнеса Воронежской области. – У нас развитое сельское хозяйство, богатые история и культура, природные достопримечательности. Воронежская область по многим показателям промышленного развития занимает передовые места.

Основными проектами, к реализации которых правительство области привлекает частные инвестиции с целью развития туризма, являются воронежский аэропорт, музей-заповедник «Костенки» и Петровская набережная.

ИСТОЧНИК KP.RU