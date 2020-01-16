2020-01-16T20:59:25+03:00
Спорт

Воронежский «Буран» проиграл самарскому ЦСК ВВС

«Ураганные» не дотерпели до победы всего минуту
Юрий КОЗЛОВ
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Неудачно началась выездная серия «Бурана». Поражение в Самаре стало еще и очень обидным.

Первый период прошел во взаимных атаках. На старте второго игрок самарцев Рафаэль Бикмуллин открыл счет. «Ураганные» усилили давление на ворота хозяев ледовой площадки. И на 30 минуте Илья Кляузов сравнял счет.

В третьем периоде «летчики» были на волосок от поражения. На 53 минуте Александр Дарьин вывел «Буран» вперед. Увы, концентрации для удержания победного счета не хватило. Когда до конца периода оставалось всего 1 минута 14 секунд, Олег Мисюль довольно дальним броском снова уравнял шансы команд на победу – 2:2. Овертайм длился недолго. Уже на третьей его минуте бросок Мисюля практически повторил Александр Степаненко. И опять вратарь «Бурана» Владислав Окоряк не справился. С качеством игры голкиперов в последних матчах у «ураганных» просто какая-то беда.

«Буран» находится в своей конференции 1 ВХЛ на 10 месте с 41 очком. До восьмого места, являющегося пограничной чертой для попадания в плей-офф, - четыре очка.

Следующий матч «ураганные» проведут на выезде в Тольятти. Местная «Лада» на пятом месте с 58 очками. Шансы на победу «Бурана», мягко говоря, невелики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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