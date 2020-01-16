Вклад бизнеса в бюджет Воронежской области составил 7,4 миллиарда

16 Янв. 2020 2020-01-16T17:01:19+03:00

Столько составили налоговые отчисления за 9 месяцев 2019 года

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Налоговые отчисления с предприятий малого и среднего бизнеса Воронежской области выросли по сравнению с 2018 годом на 114%. По данным регионального департамента предпринимательства и бизнеса за 9 месяцев 2019 года в казну области поступили 7,4 миллиарда рублей. Что составляет 8,2% консолидированного бюджета.

Одним из основных достижений минувшего года руководитель департамента Сергей Корчевников считает создание единого центра «Мой бизнес», который объединил все институты поддержки малого и среднего бизнеса по принципу «одного окна».

- В рамках этого проекта правительство области учредило микрофинансовую организацию, которая выдала предпринимателям 539 займов на общую сумму 477 миллионов рублей, - рассказал «Комсомолке» Сергей Викторович.

Обратившись в центр «Мой бизнес», предприниматели могут получить поддержку и весь комплекс необходимых консультаций.

ИСТОЧНИК KP.RU