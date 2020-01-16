Вклад бизнеса в бюджет Воронежской области составил 7,4 миллиарда
Налоговые отчисления с предприятий малого и среднего бизнеса Воронежской области выросли по сравнению с 2018 годом на 114%. По данным регионального департамента предпринимательства и бизнеса за 9 месяцев 2019 года в казну области поступили 7,4 миллиарда рублей. Что составляет 8,2% консолидированного бюджета.
Одним из основных достижений минувшего года руководитель департамента Сергей Корчевников считает создание единого центра «Мой бизнес», который объединил все институты поддержки малого и среднего бизнеса по принципу «одного окна».
- В рамках этого проекта правительство области учредило микрофинансовую организацию, которая выдала предпринимателям 539 займов на общую сумму 477 миллионов рублей, - рассказал «Комсомолке» Сергей Викторович.
Обратившись в центр «Мой бизнес», предприниматели могут получить поддержку и весь комплекс необходимых консультаций.
ИСТОЧНИК KP.RU