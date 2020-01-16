2020-01-16T15:32:29+03:00
Общество

Воронежцы оказались большими любителями подержанных iPhone

А еще жители региона активно покупали Samsung, Xiaomi и Huawei
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Китайские бренды - по-прежнему в числе догоняющих.Китайские бренды - по-прежнему в числе догоняющих.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Аналитики "Авито" рассказали, какие смартфоны покупали воронежцы в 2019 году. Лидеры остались прежними. Бронзу удерживает китайский бренд Xiaomi, серебро - корейский Samsung, ну а золото - у Apple. На долю айфонов разных поколений приходится до 41% всех сделок в соответствующем разделе на сайте объявлений.

Huawei, занявший четвертую строчку, показал рекордный рост продаж - на 137% (судя по всему, в это число включили и родственный бренд Honor). Этот результат может сравниться разве что с тем же Xiaomi. Там продажи выросли на 98%. Упали ниже Sony (на 24%) и LG (на 27%).

- В 2019 году в Воронеже средняя цена смартфона на вторичном рынке составила около 7 900 рублей, что на 0,6% меньше, чем в 2018 году, - заключают аналитики. - В среднем по России смартфон стоит 9280 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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