Глава соцзащиты Воронежской области назвала цель выплат матерям до 28 лет

16 Янв. 2020 2020-01-16T16:30:07+03:00

Изменить размер текста: A A

«Почему женщин после 28 лет ущемляют?» Такой вопрос адресовали жительницы Воронежа главе областного департамента соцзащиты Ольги Сергеевой во время прямого эфира в соцсетях 16 января. Тема связана с решением региональных властей выплачивать единовременное пособие на второго ребенка только матерям до 27 лет включительно.

- Нам поступает много таких вопросов. На самом деле, помощь семьям при рождении детей - это именно система. Выплаты начисляет не только соцзащита, но и фонд соцстраха, федерация, работодатель и т.д. Это целая мозаика, и ее надо рассматривать целиком. Сейчас ни один ребенок при любом возрасте матери не остается совсем без помощи, тем более что маткапитал на второго ребенка после послания президента увеличивается до 616 тысяч. Регион, накладывая свои меры помощи на федеральные, дополняет картину. Обязательное условие в данном случае - достижение определенной цели. И она есть, - пояснила глава департамента - Еще два поколения назад первый ребенок рождался в 19-20 лет, второй - в 24, сейчас первый появляется в 28. Получается, что, когда есть здоровье и возможности, в семье нет детей. Если второй ребенок рождается до 28 лет (такая ситуация во всем мире), то появляется шанс и на третьего после 30. Если же в этом возрасте рождается первый, у третьего практически нет шанса. Наша цель – вернуть роды в нормальный физиологический период. К тому же, молодая семья в этом возрасте находится в процессе становления, и ей нужна большая помощь.

Ольга Сергеева также отметила, что департамент изучал барьеры, которые мешают воронежским женщинам рожать, и основными стали: финансы и жилье. По ее словам, именно на решение этих проблем направлены все меры поддержки как федерального, так и регионального уровня.

Напомним, с 1 декабря 2019 года в Воронежской области ввели единовременное пособие в 200 тысяч при рождении второго ребенка. Правда, деньги могут получить только женщины до 27 лет включительно. Такое ограничение вызвало бурное недовольство со стороны общественности, после чего областные структуры пообещали рассмотреть возможность отодвинуть возрастную границу.

ИСТОЧНИК KP.RU