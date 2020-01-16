Воронежские санврачи предупреждают об активизации вирусов гриппа
Воронежские санврачи сообщили, что в настоящее время эпидемическая ситуация по заболеваемости ОРВИ в целом по области соответствует сезонному уровню.
- В основном, циркулируют риновирусы, аденовирусы и вирусы парагриппа. Но отмечается активизация вирусов гриппа, - отметили в Управлении Роспотребнадзора по Воронежской области.
Санитарные врачи советуют, как определить разницу между ОРВИ и гриппом.
При острых респираторных вирусных инфекциях заболевание развивается постепенно, чаще всего начинается с утомляемости и насморка, сухого кашля, который затем переходит в мокрый.
При гриппе отмечается резкое ухудшение состояния – повышение температуры (иногда до 40,5 градусов), головная боль, «ломота» в мышцах и суставах, чувствительность к свету. Наиболее активная фаза приходится на 3-5 день заболевания, выздоровление на 8-10 день.
При гриппе поражаются сосуды, поэтому возможна кровоточивость десен и слизистой оболочки носа. После перенесенного гриппа организм становится чрезвычайно восприимчив к различным инфекциям, что приводит к тяжелым инфекционным осложнениям. Поэтому при первых признаках инфекции нужно обратиться к врачу.
Медики советуют закаляться, отдыхать, больше гулять на свежем воздухе, но не переохлаждаться, есть продукты, содержащие витамины А, С, цинк и кальций (цитрусовые, киви, сладкий перец, молочные и кисломолочные продукты, твердые сыры, отварную рыбу, говядину, морковь со сметаной, изюмом или курагой). В общественных местах не пренебрегайте маской.
За вторую неделю января в области обратились за медицинской помощью 4434 больных, в том числе детей до 14 лет – 3084.
ИСТОЧНИК KP.RU