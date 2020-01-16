2020-01-16T14:54:59+03:00
Общество

Воронежские санврачи предупреждают об активизации вирусов гриппа

И советуют, как определить разницу между ОРВИ и гриппом
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Воронежские санврачи сообщили, что в настоящее время эпидемическая ситуация по заболеваемости ОРВИ в целом по области соответствует сезонному уровню.

- В основном, циркулируют риновирусы, аденовирусы и вирусы парагриппа. Но отмечается активизация вирусов гриппа, - отметили в Управлении Роспотребнадзора по Воронежской области.

Санитарные врачи советуют, как определить разницу между ОРВИ и гриппом.

При острых респираторных вирусных инфекциях заболевание развивается постепенно, чаще всего начинается с утомляемости и насморка, сухого кашля, который затем переходит в мокрый.

При гриппе отмечается резкое ухудшение состояния – повышение температуры (иногда до 40,5 градусов), головная боль, «ломота» в мышцах и суставах, чувствительность к свету. Наиболее активная фаза приходится на 3-5 день заболевания, выздоровление на 8-10 день.

При гриппе поражаются сосуды, поэтому возможна кровоточивость десен и слизистой оболочки носа. После перенесенного гриппа организм становится чрезвычайно восприимчив к различным инфекциям, что приводит к тяжелым инфекционным осложнениям. Поэтому при первых признаках инфекции нужно обратиться к врачу.

Медики советуют закаляться, отдыхать, больше гулять на свежем воздухе, но не переохлаждаться, есть продукты, содержащие витамины А, С, цинк и кальций (цитрусовые, киви, сладкий перец, молочные и кисломолочные продукты, твердые сыры, отварную рыбу, говядину, морковь со сметаной, изюмом или курагой). В общественных местах не пренебрегайте маской.

За вторую неделю января в области обратились за медицинской помощью 4434 больных, в том числе детей до 14 лет – 3084.

ИСТОЧНИК KP.RU

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