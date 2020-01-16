2020-01-16T14:12:18+03:00
Происшествия

В Воронеже будут судить полицейского, подговорившего подельников ограбить задержанного

Сотрудник ППС увидел у нарушителя крупную сумму денег и решил ее присвоить
Ярослав ИВАНОВ
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Следователи передают в суд дело 21-летнего экс-полицейского полка патрульно-постовой службы и двух его 24-летних знакомых. Бывшего стража порядка обвиняют в организации разбойного нападения группой лиц по предварительному сговору, незаконном приобретении огнестрельного оружия. А его подельников - в непосредственном нападении на потерпевшего.

Инцидент произошел вечером 29 августа. 21-летний полицейский патрулировал Южный микрорайон. На Танеева он заметил мужчину, распивавшего спиртное на улице. За это пьяного доставили в отдел полиции. При проведении личного досмотра правонарушителя полицейский обнаружил у того крупную сумму денег. И решил ее похитить. Для этого он сообщил двум своим знакомым данные о внешности задержанного и времени освобождения его из отдела полиции.

Подельники «проводили» мужчину до его дома, где избили и похитили у потерпевшего сумку с деньгами и личными вещами. Сумма похищенного составила более 50 тысяч рублей.

- Также бывшему сотруднику полиции предъявлено обвинение в незаконном приобретении огнестрельного оружия, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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