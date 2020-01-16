Воронежцев напугал дым в промзоне на Левом берегу

16 Янв. 2020 2020-01-16T13:33:21+03:00

Пожар случился недалеко от ТРЦ "Максимир"

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Утром 16 января воронежцев, живущих в Железнодорожном районе, напугал дым в промзоне Ленинском проспекте, недалеко от торгового центра «Максимир».

- В трехэтажном демонтируемом здании на третьем этаже на площади 20 кв метров горел строительный мусор. Угрозы населению нет, никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU