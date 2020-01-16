В новогодние праздники пьяный сын избил отца до смерти

16 Янв. 2020 2020-01-16T13:42:58+03:00

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В Воронежской области задержали сына, убившего отца. Инцидент произошел на новогодних праздниках в селе Аношкино Лискинского района.

Полицейские выяснили, что в ночь с 7 на 8 января между 55-летним отцом и его 32-летним сыном, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора. Сын так избил родителя, что тот скончался на месте происшествия.

За смерть по неосторожности мужчине грозит срок до 15 лет лишения свободы. Его допросили следователи. И в связи с наличием у него психического заболевания, по ходатайству следствия на основании решения суда, подозреваемого поместили в психиатрический стационар для проведения судебной психолого-психиатрической экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU