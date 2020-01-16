Жительницу Воронежской области сбила "Газель"

16 Янв. 2020 2020-01-16T11:11:37+03:00

Изменить размер текста: A A

За 15 января в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 137 ДТП, из которых большинство - 108 - произошло в столице Черноземья. Три человека пострадали.

Около 18.30 в селе Орлово Новоусманского района «Газель», которой управлял 32-летний водитель, сбила пешехода. 34-летняя женщина, по предварительным данным, шла по середине проезжей части, находясь в алкогольном опьянении. Ее доставили в больницу.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU