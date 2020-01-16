Жительницу Воронежской области сбила "Газель"
Женщина подшофе шла по середине проезжей части
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За 15 января в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 137 ДТП, из которых большинство - 108 - произошло в столице Черноземья. Три человека пострадали.
Около 18.30 в селе Орлово Новоусманского района «Газель», которой управлял 32-летний водитель, сбила пешехода. 34-летняя женщина, по предварительным данным, шла по середине проезжей части, находясь в алкогольном опьянении. Ее доставили в больницу.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU