2020-01-16T11:11:37+03:00
Происшествия

Жительницу Воронежской области сбила "Газель"

Женщина подшофе шла по середине проезжей части
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

За 15 января в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 137 ДТП, из которых большинство - 108 - произошло в столице Черноземья. Три человека пострадали.

Около 18.30 в селе Орлово Новоусманского района «Газель», которой управлял 32-летний водитель, сбила пешехода. 34-летняя женщина, по предварительным данным, шла по середине проезжей части, находясь в алкогольном опьянении. Ее доставили в больницу.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24