Илья Авербух привезет в Воронеж ледовое шоу

16 Янв. 2020 2020-01-16T11:02:05+03:00

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Воронеж вошел в маршрутный лист гастрольного тура ледового шоу Ильи Авербуха «Чемпионы». До 13 апреля фигуристы проедут 30 городов. В столице Черноземья шоу покажут одним из первых - 2 февраля. За 16 лет творческой деятельности Илья Авербух создал более 250 различных проектов с участием известных спортсменов.

- Мое главное достижение за эти годы - это создание сильнейшей команды - настоящий чемпионов. За это время мы стали компанией с мировым именем, создающей высококачественные шоу. И во многом благодаря нашим усилиям и энергии фигурное катание в стране сейчас является одним из самых популярных видов спорта, - отмечает Илья Авербух.

В шоу «Чемпионы» будет представлено множество неожиданных дуэтов и сюрпризов для поклонников фигурного катания! Драматургия шоу выстроена таким образом, что каждый номер логично сменяет другой, все они объединены в единое театральное действо, весёлое и романтичное, меланхоличное и ироничное. В гастрольном туре примут участие Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Роман Костомаров, Оксана Домнина, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Татьяна Волосожар, Максим Траньков, Мария Петрова, Алексей Тихонов, Албена Денкова, Максим Ставиский, Владимир Беседин, Алексей Полищук и другие.

Шоу пройдет в ЛДС «Юбилейный» 2 февраля, начало в 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU