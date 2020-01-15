В центре Воронежа повторно закрыли ясли

15 Янв. 2020 2020-01-15T19:10:33+03:00

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В Воронеже с 15 января по решению суда закрыли ясельную группу в детском саду №86, который находится на улице Кольцовской. Основанием для обращения в суд стала проверка Роспотребнадзора.

Сколько продлится закрытие, пока не известно. Малышей из ясельной группы временно распределят по другим муниципальным яслям – в основной корпус детсада №86, а также в сады №3, 20, 67, 98 и 103. Часть воспитанников пока побудут дома.

В декабре 2019 года эти ясли уже закрывали за выявленные Роспотребнадзором нарушения: на пищеблоке нашли тараканов, а помещения дошкольного заведения убирались некачественно.

ИСТОЧНИК KP.RU