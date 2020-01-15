2020-01-15T18:29:34+03:00
Общество

Из-за оттепели в Воронежской области сократили список мест для крещенских купаний

В Воронеже из него исключили два адреса
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Центрального районафото управы Центрального района
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Спасатели официально утвердили список из 169 мест для купания в крещенскую ночь – с 18 на 19 января на территории Воронежской области. Из-за продолжающейся оттепели, заметно сократившей толщину льда на водоемах, из перечня убрали часть адресов. Например, в Воронеже вместо 9 купелей оставили лишь семь. Два адреса – на озерах в Таврово и Малышево оказались под запретом. В остальных местах спуск будет либо с берега, либо по льду, толщина которого способна выдержать людей.

Полный список утвержденных купелей в Воронеже можно найти в нашем предыдущем материале. Напомним, что дежурство спасателей, врачей и полиции будет организовано только о официальных купелей. От посещения несанкционированных «прорубей» воронежцам настоятельно рекомендуют воздержаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Из-за оттепели в Воронежской области сократили список мест для крещенских купаний
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